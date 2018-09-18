قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الإعلام تحول في كثير من دول العالم إلى أداة من أدوات صنع وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة، موضحًا أن الإعلام وسيلة لخدمة مصالح الدولة الوطنية، كما أنه يمكن قياس الرأي العام في بعض الملفات من خلال "بالونات اختبار" عن طريق الإعلام.

وأضاف "أبو زيد"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن الإعلام لم يعد رفاهية بل تحول إلى أداة لصنع السياسة العامة للدولة، وهناك ارتباط بين الإعلام والسياسة الخارجية لتنفيذ خطط الدولة.

وأشار إلى أن نجاح أي رسالة إعلامية ينطلق من مصداقيتها.