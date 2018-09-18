أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء، أنها انتهت من أعمال الإصلاحات التي جرت في الخط الرئيسي الناقل لمياه النيل للشرب إلى مدينة العريش العاصمة.

وأكد خلال بيان، اليوم، أنه جرى عملية الإصلاح بخط مياه 1000مم، و700مم، بالموقع ما بين سبيكة وأبو الحصين، المغذي لمدينة العريش، وجرى فك وتركيب محابس هواء، إلى جانب إعادة تركيب 6 مواسير كاملة بالجلب وقطع الاتصال .

وبحسب البيان الصادر عن الشركة أن عملية الإصلاح تمت تحت إشراف المهندس حسن زغلول، رئيس قطاع شرق القناة، والمهندس رجب عرفة، رئيس قطاع المشروعات، والمهندس خالد عزيز، مدير عام المخطط العام، والمهندس زهران عبدالحميد، مدير عام المكتب الفنى، والمهندس حسن جاويش، رئيس قطاع الدعم الفنى، والعميد باسم عبدالمنعم، مدير إدارة الأمن، بالإضافة إلى مجموعة عمل من الفنيين والمهندسين والعمال من الديوان العام وموقع بالوظة ومدينة بئر العبد.