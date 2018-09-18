رد محمد عادل، عضو مجلس إدارة والمشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على رفض اتحاد كرة القدم إعادة مباراة المقاولون العرب وبيراميدز، قائلًا: "إن اتحاد الكرة لم يحقق شرط المساواة في المباراة".

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، مساء الثلاثاء، أن خلافهم مع اتحاد الكرة وليس مع أي نادي من الأندية.

وتابع: "لن أترك حق المقاولون العرب الذي تجاهله اتحاد الكرة، وهذا التجاهل غير مقبول"، مستكملًا: "طالبنا بالتعامل مثلنا مثل الآخرين، ولم نطلب شيئًا غير عاديًا".