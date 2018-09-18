علق الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة "الوطن"، على رفض اتحاد كرة القدم إعادة مباراة المقاولون العرب وبيراميدز، قائلًا: "الدوري المصري مالوش صاحب، أنا حاطط إيدي على قلبي وخايف على الدوري المصري".

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، مساء الثلاثاء، أن الاتحاد المصري يمر بظروف صعبة في إدارته، وصارت عليه الكثير من علامات الاستفهام.

وأوضح أن الحكام المصريين متذمرين جدًا على استقدام حكام من الخارج، متوقعًا أن تكون لهم وقفة كبيرة جدًا ستضر من الكرة المصرية.