قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن أمريكا أكبر دولة قادرة على تسويق فنها للعالم أجمع، موضحًا أن الأوسكار هي مسابقة أمريكية ولكن أصبحت هي عنوان السينما والقوى الناعمة في العالم منذ نهاية العشرينيات.

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن مهرجان الجونة سيزيد من قوة مهرجان القاهرة السينمائي ولن يسحب البساط من تحت قدميه، مؤكدًا أن مهرجان الجونة ليس بديلا لمهرجان القاهرة السنيمائي.

وأشار إلى أن نجاح أي مهرجان يُعد إنعاشا للسينما المصرية، مطالبا فريق العمل بمهرجان الجونة بأن يكملوا ما بدأوه، حيث إن المهرجان من الدورة الأولى قادر على أن يجعل كل الاهتمام ينصب حوله.

وتابع: "نجيب ساويرس وسميح ساويرس يعطيان مساحة كبيرة من الحرية للعاملين بالمهرجان".