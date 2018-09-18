كرم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، 214 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا من أبناء مدارس جمعية الدعوة الإسلامية بكل المراحل التعليمية "ابتدائي، إعدادي، ثانوي" عن العام الدراسي 2017- 2018.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها الجمعية مساء اليوم، بمقر مدرسة الدعوة، والتي تضمنت تقديم بعض الفقرات الفنية والغنائية والأناشيد الوطنية والشعر والتي قدمها طلبة وطالبات المدرسة.

وأعرب المحافظ المستشار هاني عبد الجابر عن سعادته وفخره بأبنائه الطلاب المتفوقين والنابغين في كل المجالات، ومطالبا إياهم بالحفاظ على تفوقهم والاستمرار والمثابرة على الاجتهاد في سبيل مواصلة النجاح، خاصة وأن العام الدراسي الجديد على الأبواب، ومبديا تقديره الكبير لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل تفوق أبنائهم وحصولهم على المراكز المتقدمة.

وفي ختام الحفل سلم المحافظ الطلاب المكرمين من الأوائل وحفظة القرآن الكريم شهادات التقدير والجوائز، موجها الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة، وكذا مسؤولي التربية والتعليم على هذا المجهود الرائع، مؤكدا أنه لن يتأخر عن أي مناسبة في أي مدرسة حتى لو كانت في آخر عزبة في دائرة المحافظة، يكون فيها تكريم للمتفوقين دعما وتحفيزا لهم لأنهم هم أمل مصرنا الغالية حاضرا ومستقبلا.

وظهرت علامات السعادة على وجوه المتفوقين والمتفوقات خلال حفل التكريم، معربين عن ترحيبهم الكبيرة بوجود المحافظ معهم في هذه المناسبة، وقال البعض إنه شعر بالفخر عندما سلمهم المحافظ الجائزة، وأن ذلك سيدفعهم نحو الاستمرار في المذاكرة والتفوق العلمي وحفظ القرآن.

ومن جانبهم، أشاد أولياء الأمور الموجودون في الحفل بحضور المحافظ المستشار هاني عبد الجابر تكريم أبنائهم، قائلين إن حضور المحافظ تكريم في حد ذاته، وأنه دليل على أن الدولة تهتم بالمتفوقين وتوفر لهم كل الدعم، فضلا عن أنها رسالة قوية لأولادهم تزيد من انتمائهم لوطنهم الغالي مصر.

شهد الحفل حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المديرية، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني بالمحافظة، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والأستاذ شعبان عكاشة نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، وعدد من التنفيذيين والقيادات علاوة على أسر وأهالى الطلبة المكرمين.