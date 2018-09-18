قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن حرق قش الأرز انخفض بنسبة كبيرة، بسبب استغلال المخلفات اقتصاديا، ما أدى لانخفاض نسب التلوث.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "دي إم سي"، أن المخلفات كانت تسبب مشكلات كبيرة جدا في الفترة الماضية؛ إلا أن الفلاح أصبح يستخدمها كعلف للماشية، وأصبحت تستخدم كوقود بديل لبعض الصناعات مثل الأسمنت.

وأشار إلى أن انخفاض زراعة الأرز سبب رئيسي في انخفاض نسب التلوث بعد أن قل قش الأرز.