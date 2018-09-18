أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه يدرس بشكل "جدي جدا" إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بولندا.

وقال ترامب، خلال استقباله نظيره البولندي اندري دودا في البيت الأبيض، "ندرس هذا الأمر بشكل جدي جدا".

وتابع الرئيس الأمريكي "أن بولندا مستعدة للمساهمة بشكل كبير لكي يكون للولايات المتحدة وجود في بولندا"، مضيفا: "إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في الموضوع".

من جهته دعا الرئيس البولندي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك نظيره الأمريكي إلى "نشر مزيد من الجنود الأمريكيين في بولندا".

وأضاف مخاطبا ترامب، "آمل بأن تتخذ قرار نشر المزيد من الوحدات والتجهيزات (...) أرغب في رؤية قاعدة أميركية دائمة في بولندا"، واقترح أن يكون اسمها "فورت ترامب".

وفي حال تم بالفعل إقامة هذه القاعدة الأمريكية في بولندا، فإنها لا بد أن تزيد من التوتر القائم حاليا بين الدول الغربية وروسيا.