قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن منصبه كان حلما يراوده منذ التحاقه بالعمل الدبلوماسي، موضحًا أن من يقرر تعيين المتحدث باسم وزارة الخارجية هو الوزير.

وأضاف "أبوزيد"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أنه عندما التحق بالخارجية منذ 22 عامًا لم يكن منصب المتحدث باسم الوزارة واضحًا ولكنه كان يقوم بالتحدث أحيانًا أمام الإعلام والتجمعات الكبيرة سواء المحلية أو الدولية من أجل شرح مواقف الدولة.

وأشار إلى أنه يرى أن هذا المكان مناسب له لما يمتلكه من قدرات.