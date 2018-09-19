قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "التعامل في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني كان صعبًا لتعلقها بجانب إنساني، ولا يتم التعامل معه من جانب وزارة الخارجية فقط ولكن من الدولة نفسها من خلال التنسيق بين الوزارات، لضمان دقة الرسالة المرسلة إلى الإعلام المصري والإيطالي".

وأضاف "أبوزيد"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنه كان حريصا على التواصل مع النيابة العامة، للحصول علي المعلومات الدقيقة حول تطورات البحث في القضية، من أجل نقلها للإعلام.

وأوضح "أبوزيد" أن هناك جهدا بُذل من جانب الدبلوماسية المصرية، للتواصل مع المسئولين الإيطاليين، وشرح كل ما يحدث في التحقيقات والربط بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى أن هذا كان سببًا في التفاهم بين مصر وإيطاليا في هذا الجانب.