بالفيديو| "اجتماع الـ70 دقيقة" يكلل قمة الكوريتين باتفاقيات التطبيع

وقع زعيما كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والجنوبية مون جيه-إن، اليوم في ختام قمتهما الثالثة، عدة اتفاقيات تعزز جهود تطبيع العلاقات بين الكوريتين تمهيدا لإعادة توحيد شبه الجزيرة واستمر اجتماع الزعيمين 70 دقيقة في دار الضيافة في العاصمة الشمالية بيونغ يانغ، بالتوقيع على "بيان بيونغ يانغ المشترك" بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الرئيس مون جيه-إن أوضح، اليوم، أن الكوريتين اتفقتا لأول مرة على سبل نزع السلاح النووي، واصفا ذلك بأنه إنجاز ذو مغزى كبير. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس مون، اليوم، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بعدما وقع معه على إعلان بيونغ يانغ.

وذكر الرئيس مون أن كوريا الشمالية اتفقت على إغلاق موقع اختبار المحرك ومنصة إطلاق الصواريخ في دونغتشانغ-ري بشكل دائم بمشاركة خبراء من الدول ذات الصلة، مضيفا أنها ستتخذ إجراءات إضافية مثل إغلاق منشأة يونغبيون النووية بشكل دائم بموجب إجراءات الولايات المتحدة.

وكانت أوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في غضون الساعة السادسة، صباح اليوم، أن القمة التاريخية الخامسة بين الكوريتين جرت في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال في يوم 18 سبتمبر، مضيفة أن الزعيم كيم أجرى لقاء مع الرئيس مون جيه-إن.

وقالت إن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول القضايا المختلفة لتسريع تطوير العلاقات بين الكوريتين من خلال التنفيذ المخلص لإعلان بانمونجوم، مضيفة أنهما ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك بصراحة.

وذكرت أن الرئيس مون كتب في دفتر زوار مقر اللجنة المركزية لحزب العمال "السلام والازدهار، قلب الأمة هو واحد"، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.