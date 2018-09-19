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التعليم العالي: منح مقدمة من الحكومة البريطانية وباكستان وتايلاند

التعليم العالي: منح مقدمة من الحكومة البريطانية وباكستان وتايلاند

النشرة المرورية اليوم الأربعاء 19/ 9/ 2018.. الكثافات متوسطة

النشرة المرورية اليوم الأربعاء 19/ 9/ 2018.. الكثافات متوسطة

المرور: تغيير خط سير عربات النقل عن الطريق الدائري أدى إلى طفرة كبيرة

المرور: تغيير خط سير عربات النقل عن الطريق الدائري أدى إلى طفرة كبيرة

السيسي يفتتح مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية عبر الفيديو كونفرانس اليوم

السيسي يفتتح مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية عبر الفيديو كونفرانس اليوم

التعليم: إنشاء قسم لهيئة قضايا الدولة بوزارة التربية والتعليم

التعليم: إنشاء قسم لهيئة قضايا الدولة بوزارة التربية والتعليم

مقابلات للمتقدمين لشغل وظائف بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية

مقابلات للمتقدمين لشغل وظائف بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية

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بالفيديو| بعد وفاته.. 5 أدوار لا تنسى للفنان جميل راتب

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بعد السقوط.. "همام": "قرأت الفاتحة مع أصحابي نقسم اللي نسرقه بالعدل"

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يفصلهما رصيف.. مقهى «برشلونة» للأفارقة و«الزمالك» للمصريين في المعادي

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صرف مرتبات الموظفين الخميس.. ومنظومة لترشيد النفقات بالوزارات

رصفوا نفق المندرة.. فـ«انحشر» الأوتوبيس

رصفوا نفق المندرة.. فـ«انحشر» الأوتوبيس

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