النشرة المرورية اليوم الأربعاء 19/ 9/ 2018.. الكثافات متوسطة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على المحاور كافة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد سوى عدة مؤثرات على مطلع كوبري التعمير القادم من الحرفيبن ومتجه لموقف العاشر، على أثر انقلاب سيارة ملاكي بمنزل كوبري العروبة المتجه للمطار أمام مستشفى الأمراض العقلية، مما أسفر عن حالة إصابة واحدة.

كما يوجد إحجام بمحور الثورة المتجه للدائري نتجة الأعمال في كوبري اكتوبر القادم من مدنية نصر ومتجه لوسط البلد والجيزة، وإحجام نتيجة سيارة معطلة بالوصلة المعلقة.

وتوضح النشرة المرورية، أن باقي الكباري والأنفاق مازالت الحركة المرورية بها تعمل بشكل جيد وطبيعي، ولاينصح بتعديل باقي المسارات.

وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية و يوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة والتعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خصوصًا بأماكن الكثافات، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتحقيق أعلى معدلات سيولة مرورية مع انتشار الخدمات المرورية واستمرار الحملات على قطاعات القاهرة بإشراف اللواءمحمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة.