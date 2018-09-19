مقابلات للمتقدمين لشغل وظائف بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل لجنة لعقد مقابلات المتقدمين لشغل وظائف مدير ووكيل بالمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية برئاسة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام.

ويتضمن القرارعضوية كلٍ من: (أحد عُمداء كلية التربية، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، وخبير في مجال التنمية البشرية يختاره رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، ومستشار مادة اللغة الإنجليزية بالوزارة، ومستشار اللغة الفرنسية بالوزارة، وممثل عن مجلس الأمناء يختاره رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، وممثل عن المُعلمين يختاره رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية.

ويتولى أمانة سر اللجنة مدير عام شئون العاملين بالجمعية العامة أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود حيث يقوم بإعداد ملفات للمتقدمين تتضمن كافة الأوراق والمستندات المقدمة منهم، وإخطار اللجنة بأعداد المتقدمين لشغل الوظائف تمهيدًا لتحديد موعد المقابلة.

وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بتقييم المتقدمين وفقًا للشروط الآتية وهى الحصول على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) التأهيل التربوى، وقضاء مدة أربع سنوات على الأقل في وظيفة معلم (أ) أو مدة كلية مقدارها عشرون عام على الأقل، وإجادة اللغة الأجنبية الأولى التي يتم تدريسها بالمدرسة، ويفُضل من اجتاز دورات تدريبية في تلك اللغة، وحصل على التقدير المطلوب وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، واجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقًا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتوافر مهارات الإدارة التربوية وارتفاع مستوى الكفاية والجدارة للمرشح من واقع الملفات، وامتلاك الجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة، وتقديم تصور علمى قابل للتطبيق عن كيفية تطوير الأداء المدرسي في ضوء معايير الجودة، ومخرجات التعليم المتوقعة، ويفضل الحاصل على درجات علمية أعلى (الدكتوراه، أو الماجستير، أو دبلوم الدراسات العليا).