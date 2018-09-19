قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أثناء كلمتها خلال افتتاح مستشفى المنوفية العسكري.

وطالب "السيسي" من وزير الصحة هالة زايد بطمئنة المواطنين بخصوص واقعة مستشفى ديرب نجم وقال: "نطمن الناس على واقعة ديرب نجم وفيه ناس بتقول منتكلمش واحنا في افتتاحات جديدة وكده".

وتابع السيسي: "احنا مش هنسيب حاجة وأي مقصر هيتم التعامل معاه بالقانون وكنت عايز اسمع الناس في مصر الموضوع ده".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم، والذي يعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية. وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.