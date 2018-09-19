تعرض مسارح البيت الفنى للمسرح اليوم الأربعاء 19 سبتمبر الجاري، أولها على مسرح السلام بشارع القصر العيني"الطوق و الأسورة"، ضمن عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر و التجريبي الساعة التاسعة مساء .

العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعمالدخول بالمجان

على مسرح مركز الجيزة الثقافي" نظرة" و" مدد"فى الساعة السابعة مساء" 7:00م"عروض مشاريع تخرج الدفعة الأولى من ورشة " إبدأ حلمك"العروض بالمجانمشروعات التخرج تقدم بإشراف المخرج أحمد طه، شارك بالتدريب في عرض " مدد" في الدراما الدكتور علاء عبد العزيز، التمثيل أشرف فاروق، السينوجرافيا عمرو الأشرف، الموسيقى و الغناء حازم الكفراوي، الرقص ضياء شفيق، بينما شارك في التدريب لمجموعة عرض " نظرة" في الدراما ميسرة صلاح الدين، التمثيل أحمد مختار، السينوجرافيا محمود حنفي، الموسيقى و الغناء أحمد حمدي رؤوف، الرقص تامر فتحي.

بالأسكندرية

على مسرح بيرم التونسى بالأسكندرية

" أبو كبسولة " فى الساعة التاسعة مساء

تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسى، من بطولة مصطفى أبو سريع، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبد الشفيع، أحمد السيد وأبطال فرقة مسرح الإسكندرية.اسعار التذاكر : ٢٥،٥٠،٧٥،١٠٠جنيه

وللأطفال بالأسكندرية

على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى

"شيكو و أمير الغابة"

فى الساعة السابعة مساء "٧:٠٠م"بطولة محمد الجندي، محمد دياب، بسام ممدوح،محمد بكري، آية أبو زيد،شيري المصري، و مجموعة من الاطفال، تأليف و إخراج ريهام عبد الحميد