صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة اختتمت فعاليات مسابقة "الباحثون الشباب" والتي أطلقتها الوزارة في إبريل الماضي مع الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري وبتنفيذ مؤسسة مصر الخير وبرعاية فودافون.

حيث قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكريم الدفعة الأولي من الطلبة الفائزين في المسابقة وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والأستاذ يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤن المعلمين، والدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للتسويق والترويج، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاستدامة الاستراتيجية بالبنك الأهلي المصري، وحنان الريحانى رئيس قطاع التعليم العام بمؤسسة مصر الخير، ومجموعة من قيادات الوزارة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة مصر الخير، وفودافون.

رحب الدكتور طارق شوقي بالحضور الكريم معربًا عن سعادته بحماس الطلاب وشغفهم للبحث العلمي، كما أشاد شوقي بالتعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، شاكرًا كافة المؤسسات المشاركة في التنظيم والعمل والدعم لمسابقة الباحثون الشباب، مشيرًا إلي أهمية التواصل والتعاون مع الوزارة وذلك من أجل تحقيق الهدف الأول للدولة وهو بناء الإنسان المصري ودفع عجلة التحضر والبحث العلمي بالمجتمع المصري.

كما وجه شوقي كل الشكر لأولياء الأمور الذين شجعوا وسمحوا لأولادهم بالمشاركة في ورش العمل على مدى أربع أيام، وتدريبهم على طرق البحث العلمي وكيفية الاستفادة من بنك المعرفة، كما دعي كل أولياء الأمور في مصر بتغيير كل المفاهيم الخاطئة عن التعليم، وأن يهتموا بما تعلموه أبنائهم وليس ما يحصلوا عليه من درجات.

كما أشار شوقي إلى صعوبة البحث العلمي وخاصة في أجيال السبعينات وما بعدها، وما وصل إليه العلم الآن من تطور كبير جدًا في الحصول على المعلومات والبحث العلمي حيث أصبح في متناول يد الجميع، وأضاف شوقي أن فكرة بنك المعرفة جاءت من صعوبة الحصول على المعلومة عند الأجيال القديمة، ولجعل كافة المعلومات الموثقة بين أيد أبنائنا وشبابنا لسهولة وتيسير البحث العلمي، موجهًا رسالة إلى كل الشباب بأننا نريد مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، مشيرًا إلى أهمية مشاركة أولياء الأمور في فلسفة التغيير الجديد، وخاصة أننا على أعتاب تطبيق النظام الجديد على المراحل الأولى من التعليم، واقترح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عمل كتيب يتضمن كافة الأبحاث المقدمة من الطلاب ليستفيد منها الجميع في البحث العلمي وخاصة الشباب محبوا البحث العلمي.

كما قام شوقي بشكر المشرفين على الطلاب من الوزارة وشكر أساتذة الجامعات الذين اشتركوا في تقييم الأوراق البحثية للطلاب، وقام بتكريم جميع الفائزين، وتكريم الـ 30 طالب الفائزين بالمراكز المتميزة.

كما تحدث الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ومفتي الجمهورية السابق، عن سعادته وفخره بأبنائنا الطلاب والأبحاث المقدمة، مشيدًا بالتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لصالح المجتمع المصري، وخاصة تعاون مربع الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والإعلام، على ما ينفع البلاد والعباد، وهو أمر يذكر فيشكر، وقدم التحية لكل المشاركين في هذا العمل الكبير، مشيرًا إلى أن المهمة الأساسية هي تنمية الإنسان المصري، آملًا أن تعود مصر بالتعليم إلي الريادة والمكانة الأعلى علميًا على مستوى العالم، كما تمنى أن تخصص الدولة 80% من الميزانية للتعليم، داعيًا الجميع إلى المشاركة لنرتفع بمستوى التعليم في مصر، وهنئ كل الطلاب الفائزين في المسابقة متمنيًا لهم النجاح والتوفيق الدائم.

وتحدث يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي في كلمته بأنه منذ نشأته من أكثر من 120 عامًا والبنك الأهلي المصري هو المؤسسة الأكثر خدمة للاقتصاد القومي بما أهله أن يكون حقًا بنك أهل مصر، فهو من أوائل الكيانات المصرفية والاقتصادية التي أدركت مبكرًا أهمية دورها في خدمة المجتمع فهو الأكثر إسهامًا في مجالات المسئولية الاجتماعية، بتواجده في موقع الصدارة في تلك المجالات الحيوية، وتأتى مسابقة الباحثون الشباب التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتمثل نموذجًا حديثًا للشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي المصري والوزارة، وهى المسابقة التي استهدفت في المقام الأول إيجاد حافز قوى للطلاب بالبحث العلمي والابتكار والتدريب الفعال على أحدث وسائل ومهارات البحث والاستفادة القصوى من بنك المعرفة المصري والذي يعد أحد أهم بنوك المعرفة الموجودة بالعالم، بما يحتويه من مصادر معرفية تعليمية وبحثية.

وأضاف يحيى في كلمته أنه مما يدعو للفخر شعور العاملين بالبنك بالمسئولية تجاه مجتمعهم الذي اتضح في تطوع عدد من العاملين لإقامة ورشة عمل ضمن فعاليات المسابقة تحت عنوان الابتكار المصرفي، لنشر الوعي بين الطلاب المشاركين بالعمل المصرفي.

ومن جانبها أفادت الدكتورة يسرا علام أن مسابقة "الباحثون الشباب" تسعى إلى تأهيل وتحسين أداء طلاب مدارس المرحلة الثانوية بكافة محافظات الجمهورية على مهارات البحث العلمي، وتقديم الأوراق البحثية، بالإضافة إلى زيادة وعي الطلاب والمجتمع المصري بأهمية "بنك المعرفة المصري "EKB "كمصدر من مصادر التعليم، وذلك لتزويدهم بمهارات البحث العلمي الحديثة المواكبة للعصر.

وأعربت علام عن شدة سعادتها بتكريم جميع الطلاب المشاركين بالمسابقة في الحفل الختامي وإعلان عدد (10) طلاب فائزين بالمنحة الدراسية بالجامعات، كما تقدمت علام برسائل شكر لجميع المشرفين بالوزارة ولأساتذة الجامعات الذين شاركوا بتقييم أبحاث الطلاب.

وعقب الحفل أكدت نرمين شهاب الدين أن المسابقة تأتى في إطار التعاون المستمر والمثمر بين البنك الأهلي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة مصر الخير وضمن مساهمات البنك الممتدة في مجالات المسئولية المجتمعية والتي يعد التعليم أحد محاورها الرئيسية، حيث كان للبنك الأهلي السبق في رعاية التعليم في مصر، وذلك بدعم برنامج العباقرة والذي يهدف إلي تحفيز المجتمع على الاستثمار في عنصر الشباب وتنمية مهاراته من خلال مسابقات في كافه المجالات العلمية والرياضية، والأدبية، بين طلبة المدارس الثانوية والجامعات، ويتم مكافأة الطلبة الفائزون بمنح دراسية ورصيد نقاط يمنح للفائزين لتطوير بعض المدارس الحكومية .

وأضافت شهاب الدين أن تنظيم المسابقة يأتي توافقًا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "مصر2030" والتي تركز في مضمونها على خلق اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار، والمعرفة، والعدالة والاندماج الاجتماعي، والمشاركة، وهو ما يتوافق مع البعد الاقتصادي لتلك الاستراتيجية التي تسعى لخلق مجتمع مبدع بحلول عام 2030 .

وأكدت الأستاذة حنان الريحاني رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، على دور المؤسسة كذراع تنفيذي للمسابقة والذي يأتي إيمانًا منها بأهمية دور البحث والاطلاع خاصةً في مرحلة مبكرة للطلاب، حيث تهدف المسابقة لتأهيل وتطوير أداء طلاب مدارس المرحلة الثانوية على مهارات البحث العلمي وتقديم الأوراق البحثية؛ وتجهيز المجتمع المصري لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير العملية التعليمية، وأضافت الريحاني أن مؤسسة مصر الخير تقدم عدد (10) منح دراسية للطلاب الأوائل على التعليم العام، والتعليم الفني، تشجيعاً للطلاب الفائزين.

وأشارت الأستاذة نجوى السيد مدير أول البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير، أنه تم تدريب الطلاب المتقدمين للمسابقة على مهارات البحث وكيفية كتابة الورقة البحثية، كما أنها أشادت بمستوى الطلاب حيث أظهروا تفاعل ممتاز أثناء ورش العمل التدريبية، وبعد انتهاء الورش التدريبية تم توزيع الطلاب على مجموعة من المرشدين يبلغ عددهم 22 مرشد من أساتذة الجامعة والمعاهد البحثية تم اختيارهم بعناية لمساعدة الطلاب وإرشادهم لكتابة الورقة البحثية، وبعد نهاية فترة الإرشاد، تم تسليم الأوراق البحثية للمقيميين لعمل التقييم النهائي للأبحاث واختيار الفائزين.

كما أضافت الأستاذة مهيرة حسن، رئيس قسم التنمية المجتمعية بشركة فودافون مصر، عن مدى سعادتها بهذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل على تطوير منظومة البحث العلمي في مصر، وذلك إيمانًا من الشركة بأهمية تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب والشباب والعمل على تحقيق الريادة المصرية في هذا المجال، من خلال مثل هذه المسابقات، مضيفة أن الشركة قد ساهمت بجوائز وحوافز للطلبة تتيح لهم التواصل مثل أجهزة المحمول الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والتابلت للطلبة الفائزين بالإضافة إلي تنظيم ورشة العمل للطلاب المشاركين لتنمية قدراتهم.