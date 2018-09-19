شنت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، بالاشتراك مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، وكيل الوزارة، اليوم، حملة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة، التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمي، رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "م. ر" 49 سنة، المدير المسؤول عن شركة بمركز حوش عيسى، و"م. ع"، لتجميعهما كميات كبيرة من الغاز الصب بداخل صهاريج والمخصص للتعبئة بأسطوانات منزلية مدعمة سعة 12.5 كيلو، وأسطوانات حجم تجاري مدعمة سعة 25 كيلو، وضبط 382.699 طن بما يعادل 30613 أسطوانة بوتاجاز منزلية.