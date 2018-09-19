أعلنت القوات البحرية الأمريكية، أن مجموعة قتالية بقيادة حاملة الطائرات "هاري ترومان"، بدأت بتنفيذ مهامها في منطقة مسؤولية الأسطول السادس للبحرية الأمريكية في البحر المتوسط.

ويعد الهدف من العمليات، وفقا للقوات البحرية، دعم الحلفاء في حلف الناتو والدول الأوروبية والأفريقية الشريكة، وشركاء الولايات المتحدة في التحالف الدولي، ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في أوروبا وأفريقيا.

وتضم المجموعة أيضا الطراد "نورماندي" والعديد من المدمرات.

ومن المقرر تنفيذ جميع العمليات البحرية أثناء وجود المجموعة في البحر المتوسط.