استقبل الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور سفيرة مصر بقبرص ووزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي ووزير الخارجية القبرصي، حيث استمع الرئيس لشرح حول الاتفاق الحكومي المشترك.

وخلال اللقاء نقل "الملا" تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه الكامل لتوطيد ودعم العلاقات المشتركة لتحقيق مصالح البلدين.

ومن جانبه أكد الرئيس القبرصي على متانة العلاقات والجهود المبذولة لدفع مسيرة التعاون وإنجاز هذا المشروع المهم للبلدين.

وصرح "الملا" أن توقيع هذا الاتفاق الحكومى جاء بتوافق تام بين الجانبين والدعم الكامل من رئيسى البلدين، ويعد الأول من نوعه ويضع قواعد أساسية يتم الانطلاق من خلاله إلى آفاق أوسع وأنه يتيح السماح للقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين ضخ الاستثمارات وإجراء المباحثات حول الشروط التجارية لهذا الغاز كى يتم تنميته ونقله إلى مصر لإعادة تصديره للخارج.