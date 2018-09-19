بدأت منذ قليل صلاة الجنازة علي الفنان الراحل جميل راتب بمسجد الأزهر الشريف، بحضور أسرته وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة الذي أنابته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عنها، وهاني التهامي مدير أعماله والمخرجة أنعام محمد على، وأشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان عزت العلايلي، والفنان مجدي صبحي، ليتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة، وسط غياب كامل للفنانين.

وطلبت أسرة الراحل منع المصوريين من التقاط أي صور لجثمان الفقيد حفاظا على حرمة المتوفى، لاسيما تقرر إلغاء العزاء والاكتفاء بمراسم الجنازة.

يذكر أن الفنان الراحل جميل راتب وافته المنية، صباح اليوم، عن عمر يناهز 92 عاما بمستشفى "الأنجلو أمريكان"، بعد صراع طويل مع المرض ورحلة طويلة من العلاج سافر خلالها إلى فرنسا في محاولة لاستعادة صوته مجددا، وعاد منذ فترة قريبة إلى مصر ليكتب أخر سطور بمشواره الفني داخلها.