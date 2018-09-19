توجهت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، برسالة تهنئة للمعلمين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي، معربين عن أملهم في أن يجلب هذا العام الخير لكل المعلمين والطلاب.

وأكدت هيئة مكتب النقابة العامة، خلال اجتماعها، أن جميع المبالغ الخاصة بدفع المعاشات المقرر صرفها للمعلمين في أول أكتوبر المقبل دبرت بالكامل، لافتين إلى أنه تبين زيادة الإيرادات بالنقابة هذا العام عن الأعوام السابقة.

ووافقت هيئة المكتب، من حيث المبدأ، على تطوير نادي المعلمين بالجزيرة بعد الإطلاع على الرسومات الهندسية الخاصة بهذا الشأن، وكذلك استعراض تقرير عمارات رأس البر من خلال مسئول الصيانة وأيضاً عمارات الإسكندرية.

ووافقت هيئة المكتب على إعداد استمارة عضوية جديدة تتضمن الراتب الأساسي للمعلم، بحيث تعلن على الصفحة الرسمية للنقابة وتخطر النقابات الفرعية بتلك الاستمارة للعمل بها، لاستكمال قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعلمين الخاصة بالنقابة وصندوق الزمالة.

وأوضحت هيئة مكتب النقابة العامة، أنه يجرى الآن التواصل مع بنك التعمير والإسكان لتوفير وحدات سكنية للمعلمين بأسعار مميزة، مضيفين أنه اتفق مع البنك مبدئياً على توفير جميع البيانات الخاصة بالوحدة، (سعر الوحدة، المساحة الوحدة، الموقع، مدة التقسيط، المقدم المطلوب).