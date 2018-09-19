لقي تاجر سيارات، مصرعه بالدقهلية، اليوم، على يد نجل شقيقته السائق عقب طعنه بآلة حادة بسبب الخلافات على الميراث بقرية "ميت علي" التابعة لمركز المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول "مصطفى. ش"، 55 سنة، تاجر سيارات ومقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "ميت علي" جثة هامدة إثر إصابته بطعنه نافذة.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن خلافا نشب بين المجني عليه ونجل شقيقته ويدعى"حمادة. أ" 26 سنة، سائق، بسبب قطعة أرض ميراث مما أدى إلى قيام المتهم بالتعدي على خاله بآلة زراعية حادة "شرشرة" مما تسبب في وفاته.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة ووضع حراسة أمنية بالقرية.