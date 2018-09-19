افتتح الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم، دورة إعداد المشروعات البحثية التنافسية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتهدف إلى تنمية قدرات شباب الباحثين في مجال البحث العلمي وتحسين مخرجاتهم البحثية وزيادة فرص الحصول على تمويل من جهات التمويل المختلفة.

وأكد صالح، اهتمام الجامعة وحرصها على تطوير البحث العلمي والباحثين، وأن الأبحاث لابد أن تكون تطبيقية وتعود بالنفع على المجتمع وتحل مشاكله، مضيفا أن الجامعة حصلت على أفضل أطروحة اقتصاد على مستوى العالم العربي، بالإضافة إلى التعاون بين المعاهد البحثية والجامعة للقيام بندوات ولقاءات علمية ومؤتمرات دولية داخل مراكز المحافظة برعاية الجامعة وإعداد حملات تدريبية للطلاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية.

وأشار إلى أن جامعة دمنهور، تحرص على التفاعل مع جميع القضايا المهمة من خلال سلسلة من المؤتمرات العلمية والقومية التي تعمل على الربط بين البحث العلمي والجهات التنفيذية، لتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالوطن ودعمًا لقيم الانتماء والمواطنة وأهمية أن تكون الأبحاث العلمية تطبيقية ومتميزة للوصول للاستفادة القصوى منها لتعود بالنفع على المجتمع بأسره.