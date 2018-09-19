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وداعًا «بهظ بيه».. مرور هادئ لجميل راتب

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#هن القومى للمرأة يشارك ورشة عمل إقليمية حول التصدى للعنف ضد المرأة

#هن القومى للمرأة يشارك ورشة عمل إقليمية حول التصدى للعنف ضد المرأة

محافظ بني سويف: حلول عاجلة لمطالب 3 قرى ومساعدات لـ15 أسرة فقيرة

محافظ بني سويف: حلول عاجلة لمطالب 3 قرى ومساعدات لـ15 أسرة فقيرة

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"العجيزي": المستشفى العسكري بالمنوفية نقلة كبيرة للمنظومة

انطلاق أسبوع حقوق الإنسان بالإسماعيلية برعاية المجلس القومي

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بالصور| جميل راتب.. فنان سطر اسمه في تاريخ السينما الأوروبية

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جميل راتب في آخر حوار له: فضلت العودة إلى مصر لأموت على أرضها

جميل راتب في آخر حوار له: فضلت العودة إلى مصر لأموت على أرضها

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