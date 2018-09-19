وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنه "قاس" و"ماكر"، قائلاً إنه بذلك يمتدحه.

وقال ترامب للصحفيين، في البيت الأبيض، "إنه قاس وماكر، إنه من النوع الذي أرغب في أن أوكله بالتفاوض نيابة عني. إنه قاس.. لحمه قاس".

وهذه التصريحات غير العادية، تلتها إشادة ترامب بنفسه وببراعته في التفاوض.

وذكر ترامب، بأن يونكر رفض ثلاث مرات طلب الولايات المتحدة إعادة التفاوض حول التبادل التجاري، قبل التوصل إلى اتفاق في يوليو الماضي.

وصرح ترامب "قلت حسنا ليس علينا إعادة التفاوض بعد الآن. سنفرض رسما على ملايين السيارات التي ترسلونها إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أن يونكر "جاء إلى مكتبي بسرعة من أوروبا إلى درجة أنني لا أعرف أنهم يملكون طائرات تحلق بهذه السرعة.. سألته من أين حصلت على هذه الطائرة؟".