خلال جولاته الميدانية للمدارس، وقبل انطلاق العام الدراسى الجديد بيومين، قرر الدكتور السيد الفيومى مدير التعليم باسوان، اليوم، استبعاد مدير مدرسة عبدالمجيد حسين بإدارة أسوان التعليمية من منصبه وإحالة جميع المتابعين الذين قاموا بتفقد المدرسة ابتداءًا من 1/7/2018 للشئون القانونية، وذلك لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسى الجديد.

كما قرر الفيومي كذلك استبعاد مدير مدرسة شمال المدينة بإدارة إدفو التعليمية، نظرًا لإثارته القلاقل بين أولياء الأمور، وأكد السيد الفيومي استمراره فى متابعة المدارس، وأنه لن يتوانى عن محاسبة المقصرين فى أى مكان.