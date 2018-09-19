بدأت، منذ صباح اليوم الأربعاء، فرق العمل الميدانية المشاركة في أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان بمحافظة الإسماعيلية، عقد لقاءات ميدانية مع المواطنين، والاستماع لشكاواهم، في مناطق نفيشة، والمنايف، وأبوصوير، وأرض الجمعيات، وميدان 30يونيو، وشارع الفريق فؤاد عزيز غالي.

وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان قبل قليل، أن هذه اللقاءات الميدانية التي يجريها مع الموطنين في أسابيع حقوق الإنسان هي إحدى الآليات للتعرف علي احتياجات المواطنين، والعمل علي حلها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبما يعزز حقوق الإنسان.​