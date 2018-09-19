أعلن الدكتور محمد المصري، مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، عن استمرار حملة التحصين والترقيم والتسجيل للمواشي بمحافظة مطروح ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال "المصرى"، اليوم، إن الحملة تعمل حاليًا في قرى ونجوع مطروح بمقابل مادي طبقًا للائحة التي أقرتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أن الحملة انطلقت في 15 سبتمبر الجاري ومستمره حتى 15 أكتوبر المقبل وهي الحملة الثانية من نوعها لعام 2018 ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من أغنام البرقى والأبقار في محافظة مطروح.

وأشار المصري، إلى أن جميع الأمصال متوفرة فى الإدارات البيطرية والوحدات على مستوى المحافظة من مدينة الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، ومطروح، وتم التنسيق مع مديرية الزراعة وجامعة مطروح ومجالس المدن لحث جميع المربيين للمواشي بمختلف أنواعها للاشتراك بالحملة.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بمطروح أن الحملة منذ بدايتها تؤدي أعمالها بشكل جيد، ونجحت في المستهدف اليومي المخطط لتحقيقه حتى الآن، وإن شاء الله تحقق أهدافها كامله مع نهاية الحملة، لصالح تنمية الثروة الحيوانية في محافظة مطروح.