بالفيديو| 6 أفلام جديدة هذا الأسبوع.. تعرف على تفاصيلها

تعرض دور العرض المصرية، مجموعة مميزة من الأفلام، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة حول هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل.

1) Lullaby

تدور أحداث الفيلم، حول كلودي، التي تبلغ 19 عاما، وتعيش مع والدتها، لكنها تصاب باكتئاب عميق يجعلها ترى الخطر في كل موقف تمر به.

أبطال الفيلم دوروثي آن جولد، براندون ايريت، صامويل فرونستاين، ثاندي بورين، ريني سوارت، ومخرج الفيلم داريل رودت.

2) Teen Titans Go! To the Movies

الفيلم، اقتباسا من المسلسل التليفزيوني نفس الاسم، حول خمسة من الأبطال الخارقين، يقررون أن يقوموا بمكافحة الجريمة.

أبطال الفيلم كريستين بيل، خاري بايتون، ويل أرنيت، تارا سترونج، جريج سيبس، هيندن والش، ومخرج الفيلم بيتر رضا ميكايل.

3) A Simple Favor

تدور أحداث الفيلم، حول أم تعمل مدونة إلكترونية، تسعى لاكتشاف سر اختفاء صديقتها، وتظهر الكثير من الأسرار والمفاجئات في إطار من الغموض والتشويق.

أبطال الفيلم بليك ليفلي، آنا كيندريك، هنري جولدينج، سارة بيكر، إريك جونسون، جين سمارت، ومخرج الفيلم بول فيج.

4) Final Score

تدور أحداث الفيلم، حول مجموعة من المسلحين، يحاصروا استاد، ويصبح لزاما على الشرطي السابق "مايكل نوكس" استخدام مهاراته لإنقاذ مايقارب 35 ألف فرد.

أبطال الفيلم ديف باتيستا بيرس بروسنان مارتين فورد لوسي جاسكيل كاريج كونواي ألكساندرا دينو، ومخرج الفيلم سكوت مان

5) The Predator

تدور أحداث الفيلم، حول مجموعة من الرجال، يدخلوا في معركة مع وحش كاسر، في غابة، وينتهي الحال بأغلبهم إلى جثة مسلوخة معلقة على الشجر، وتتوالى الأحداث حتى نصل للجاني.

أبطال الفيلم بويد هولبروك، تريفانتي رودس، جاكوب ترمبلي، كيجان مايكل كاي، أوليفيا مان، ومخرج الفيلم شين بلاك.

6) Johnny English Strikes Again

الفيلم هو الجزء الجديد من سلسلة "جوني انجليش"، وهو تكملة للجزء السابق، من إنتاج 2011.

أبطال الفيلم روان أتكينسون، أولجا كوريلينكو، جيك لاسي، بين ميلر، ديفيد موميني، ومخرج الفيلم ديفيد كير