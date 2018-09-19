اختتم قطاع المعلومات والتدريب بوزارة التنمية المحلية برئاسة المهندس صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية اليوم، سلسلة ورش العمل التي نظمها القطاع خلال الأسبوع الحالي لجميع المسؤولين في مجال البنية المعلوماتية.

تناولت ورشة عمل اليوم، لقاء مديرى إدارات التدريب ومراكز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بدواوين عموم المحافظات واستعراض خطة التدريب السنوية لمركز سقارة 2018 - 2019 وملامحها العامة وآليات الاستفادة منها للعاملين بالمحليات وكذلك استعراض الإمكانيات المتاحة بالمركز من قاعات تدريب وورش عمل وفندق إقامة متكامل وأماكن ترفيه تسمح بأفضل إقامة وإعاشة للمتدربين مجاناً .

واستعرضت الورشة، خطة مراكز تدريب محافظات وامكانياتها والمعوقات التي تقابلها ومناقشة مقترحات الحل بالإضافة إلى التعرف على النماذج المتميزة وغير تقليدية في مراكز بعض المحافظات.

وأكد المهندس صلاح شحاتة، في ختام ورشة العمل، أن الورشة خرجت بمجموعة من التوصيات التي سيجرى العمل على تنفيذها، منها إنشاء آلية للتواصل الإلكتروني، وتكرار الاجتماعات في المحافظات والتعرف عن قرب على مراكز التدريب المتميزة وتعظيم الاستفادة من خطة تدريب سقارة 2018 - 2019 في كل الوحدات المحلية بالمحافظات وتنفيذ بعض دورات سقارة لا مركزيًا في المحافظات من خلال "tot" لزيادة عدد المتدربين محليًا.

وأشار إلى أن سلسلة ورش العمل التي نظمها القطاع على مدار الأيام السابقة شارك فيها بعض المنظمات الدولية "giz، البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي"؛ استعرضت خلالها خبراتها والدروس المستفادة خلال عملها في مشروعات بناء القدرات والتدريب مع الوزارة في بعض المحافظات وآليات نقل الخبرات والتجارب الناجحة في المحافظات تحت رعاية الوزارة والدعم القائم منه.