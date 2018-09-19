أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 15837 لسنة 2018م، بتشكيل لجنة لحصر الأكشاك برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص، ومدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومدير إدارة الرخص بمديرية الإسكان، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة.

وشمل القرار، اختصاصات اللجنة حيث تتولى حصر كافة الأكشاك المقامة بمختلف مراكز المحافظة ومدى مطابقتها لشروط الترخيص من عدمه، كما وافق محافظ كفر الشيخ على إصدار الكتاب الدوري 18 لسنة 2018م بإيقاف إصدار تجديد تراخيص أكشاك أو إصدار تراخيص أكشاك اعتبارا من اليوم لحين انتهاء اللجنة المشكلة من أعمالها بحصر الأكشاك بمختلف أنحاء المحافظة ومدى مطابقتها لشروط التراخيص، على أن يتم الإزالة الفورية لكل ما هو مخالف للتراخيص، كما أصدرت الشؤون القانونية رقم 1324 لسنة 2018م رخص 7 أكشاك بمركز ومدينة كفرالشيخ ومتابعة الإجراءات.