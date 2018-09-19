شهدت قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الاستياء والغضب على وجوه بعض الشباب التابعين لإحدى الجمعيات الخيرية لمشاركتهم في مبادرة زراعة ما يقرب من 50 نخلة صغيرة، نتيجة تحرير إدارات تابعة للري محاضر رسمية ضدهم بدعوة اتهامهم بالتعدي على أراضي الري.

وأكد محمد حسن، أحد الشباب المشارك في مبادرة تفعيل زراعة 1000 نخلة على نفقتهم الخاصة، أن ذلك أتى نتيجة دعوات رئاسة الجمهورية بتفعيل زراعة أشجار لتجميل الطرق الواصلة بين قرى ومراكز المحافظة، موضحا أن شباب مركز زفتى سلموا لمديرية الري خطابات رسمية من الجمعية الخيرية تفيد بتفعيل تلك المبادرة الشعبية حفاظا على الصالح العام إلا أنهم فوجئوا باستدعائهم بمحاضر رسمية أمام النيابة العامة بالدعوة بالتعدي على أراضي الري.

وتابع: أن الشباب المشارك في الحملة يطلب لقاء اللواء المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، كي يستمع إلى أفكارهم وطموحاتهم ويباشر عملهم على أرض الواقع.

فى المقابل استجاب محافظ الغربية، لمطالب الشباب وأعطى توجيهاته العاجلة إلى العميد محمد بدر، رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى، بضرورة التدخل لحل مشكلات الشباب والحوار معهم وتقنين أوضاع تلك المحاضر بما يصب في صالح الدولة واحتواء رغبات كافة المواطنين الذين شاركوا في تلك الحملة ومساعدتهم في إنجاز طموحاتهم في استكمال مشروع التشجير.