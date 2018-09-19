يحل الليلة الدكتور رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ضيفا على الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.

ويدور الحوار حول ملف التامين في مصر، وهل يحتاج التأمين إلى تطوير، ولماذا لا يقبل المصريون على وثائق التامين غير الإجبارية والحديث عن تطوير كوادر التأمين في مصر.

وفي الجزء الثاني من الحلقة يواصل أسامة كمال مبادرته في التواصل مع أسطوات مصر ويلتقي "أسطوات المصابغ"، للحديث حول الصعوبات التي تواجه العاملين في مهنة الصباغة وما تحتاجه تلك الصناعة لتطويرها.