استجاب فريق برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لبلاغ بوجود طفل مقيم في الشارع بمنطقة المعادي، حسب بيان أصدرته الوزارة.

والتقى الفريق بالطفل "م. ف"، (7 سنوات) وبدراسة حالته الأولية، تبين أنه طفل معرض للخطر من أسرة مفككة، كما يعاني من استغلال الأبوين في التسول، وتعرض لبعض الحروق من والدته بسبب رفضه العمل.

وأوضحت الوزارة، أنه الطفل سبق أن أودع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بواسطة خط نجدة الطفل، وألحق فريق الشارع الطفل بدار الحرية للرعاية الاجتماعية والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي برنامج "حماية الاطفال بلا مأوى"، وجرى توقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد جلسة مع الطفل للتأكد من صحة البيانات، وإقناع الطفل بالبقاء داخل المؤسسة، وأبلغ الأخصائي النفسي بالمؤسسة بإعداد جلسات مع الطفل لإزالة الآثار النفسية عن الفترة الماضية.

وطالبت الوزارة، بضرورة التعاون للإبلاغ عن الأطفال المعرضين للخطر في الشارع من خلال الخط الساخن 16439 والذي يعمل يوميًا ولمدة 12 ساعة

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا متكاملًا لحماية الأطفال بلا مأوى في 10 محافظات؛ هي الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال طبقًا لمسح 2014 تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل، وتقديم جميع أوجه الدعم سواء من خلال فرق الشارع، التي تجوب المحافظات أو من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تم تطويرها.