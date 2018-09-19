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وداعًا «بهظ بيه».. مرور هادئ لجميل راتب

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تعيين عمداء جدد بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وبورسعيد

تعيين عمداء جدد بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وبورسعيد

وزير التنمية المحلية ومحافظ أسيوط يتفقدان المنطقة التكنولوجية

وزير التنمية المحلية ومحافظ أسيوط يتفقدان المنطقة التكنولوجية

بث مباشر| مؤتمر صحفي لافتتاح معارض "أهلا مدارس"

بث مباشر| مؤتمر صحفي لافتتاح معارض "أهلا مدارس"

ضبط 5 مخابز مخالفة لإنتاجهم خبز ناقص الوزن في كفر الشيخ

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