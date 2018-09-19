التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية والارتقاء بها في مختلف القطاعات، بما يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن إيلاء الدولة اهتماما خاصا بتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتقديم المزيد من الحوافز لتعميق التصنيع المحلي للسيارات.

واستعرض رئيس الوزراء مبادرة حول التشجيع على طرح السيارات التي تعمل بمزيجٍ من الكهرباء والوقود، في إطار خطة الدولة لترشيد دعم الطاقة، حيث أكد ضرورة إعداد برنامج لتشجيع على هذه المبادرة، كخطوة ستحقق نتائج إيجابية كبيرة.