نعى عدد كبير الفنانين وفاة الفنان جميل راتب، الذي توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 92 عاما، حيث دون عدد كبير من الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم الشديد لوفاة الفنان جميل راتب.

غردت الفنانة هند صبري، على حسابها موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كان لي شرف العمل معه في جنينة الأسماك، رقي وبساطة وإتقان وثقافة، من الفنانين النادرين الذين تحدوا الحدود وعملوا مع مخرجين عرب وعالميين ، وبلغات و لهجات متعددة، الله يرحمه.. وداعا الفنان العربي الكبير".

وكتبت الفنانة زينة: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير جميل راتب قيمة فنية كبيرة ومدرسة في التمثيل.. ربنا يرحمه يا رب.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوله بالرحمة".

وقالت الفنانة رشا مهدي: "الجميل جميل راتب في ذمة الله.. كنت محظوظة إني اشتغلت معاه في أول مشواري مسلسل مسألة مبدأ و كان المعلم الفنان المثقف اللي بيضيف لأي عمل وأي مشهد وأي ممثل يقف قدامه.. كلنا اتعلمنا منك كتير الله يرحمه و يصبرنا و أهله و كل محبيه".

وغردت الفنانة لطيفة معبرة عن حزنها: "فقدنا مدرسة كبيرة وفنان كبير متميز في عطاءه وفنه.. ألف رحمة علي روح الفنان".

وكتب الفنان محمد رمضان: "البقاء لله ربنا يسكنك جناته أستاذ جميل راتب.. إنَّا لله وَإنَّا إليه راجعون".

وغرد الفنان إدوارد معبرا عن حزنه: "وداعا جميل راتب الفن المصري كل يوم بيخسر رمز من رموزه بس تاريخه وفنه هيفضل جوانا ربنا يرحمك".

ودونت الفنانة نانسي عجرم: "خالص التعازي للشعب المصري والعربي في وفاة الفنان القدير جميل راتب قيمة فنية كبيرة ومدرسة في التمثيل.. سنفتقدك كثيرا نانسي عجرم".

وكتب الفنان أسر ياسين: "حزين جداً لفراق جميل راتب.. يا رب إرحمه وصبر أهله، الفاتحة علي روحه".

ودونت الفنانة شريهان: "في سلام وأمان ورحمة الله ياجميل، حبيب وأب وصديق، فنان وإنسان مٌبدع، له مذاق خاص جداً ليس له مثيل ولا شبيه ولن يأتي بعده جميل راتب البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون".