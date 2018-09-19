أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية نهر النيل وقطاع الرى والهيئة المصرية العامة للمشروعات الصرف، إزالة نحو 357 حالة تعد على نهر النيل.

وتضمنت حملات الإزالة تنفيذ عدة حملات مكثفة، اليوم وأمس، بعدة محافظات أسفرت عن تنفيذ إزالة 46 حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مبانٍ سكنية، وأعمال ردم وغيرها، حيث أزالت 4 تعديات بمحافظة القليوبية، و9 بمحافظة المنوفية، و31 في المنيا، و2 في أسيوط.

كما نفذ قطاع الري 190 قرار إزالة، 6 في المنوفية و4 في الدقهلية، و11 في سوهاج، و44 في الفيوم، و8 في القليوبية، و5 في كفر الشيخ، و38 في أسيوط، و74 في المنيا.

كما نفذت العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري، بلغت 121 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية، تضمنت تنفيذ 100 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا في زمام محافظات الشرقية، والدقهلية وإقليم وسط الدلتا وفي نطاق إقليم مصر العليا، وفي نطاق إقليم غرب الدلتا.