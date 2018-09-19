يجري الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، برفقةرئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية جولة على جميع أقسام معرض "أهلا مدارس"، الذي افتتحه منذ قليل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر تحت شعار "معاً من أجل مصلحة المستهلك".

ويستهدف المعرض توفير المستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وملابس وأحذية ومواد غذائية وحاسبات آلية بأسعار مخفضة، قد تصل لنسبة ٥٠% لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وتحدث الوزي مع العاملين بخصوص المنتجات وجودتها وتأكد بنفسه من اللافتات الموضوعة على جميع السلع ومدى جدية الخصومات المتاحة على المنتجات.