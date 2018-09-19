أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن موافقة كل من الخبير الاكتواري والهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق التأمينية، على إضافة 3 علاوات لأعوام 2004 و2005 و2006، وكذلك زيادة عدد شهور الميزة التأمينية لـ132 شهرًا بدلاً من 129 شهرًا، وذلك دون وقوع أية أعباء أو زيادة على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا المشتركين بصندوق التأمين الخاص.

من جانبه، أكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن هذه الموافقة تعد سابقة لم تحدث من قبل في جامعة طنطا والتي تعكس حرص رئيس الجامعة على تحسين أوضاع كافة الأعضاء المشتركين بالصندوق من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مثمنا الجهود المضنية لأمين الجامعة أحمد رشاد، وبدرية النحراوي مدير الصندوق، وأشرف شهاب أمين الصندوق، وعقل حامد الشرقاوي مدير حسابات الصندوق، ومحمد العشماوي المسؤول الإداري للصندوق، وكافة العاملين بالصندوق.