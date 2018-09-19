استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، العميد ماجد كمال، مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية، بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس إبراهيم السيد، مسؤول التدريب بالمراكز التكنولوجية، بوزارة التخطيط، وذلك لمناقشة تشغيل المراكز التكنولوجية وتدريب العاملين بها على كيفية أداء الخدمات الحكومية المميكنة من خلال الشباك الواحد، والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها لمواجهة الفساد المالي والإداري وتوفير الوقت والجهد، ورفع معدلات الأداء.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبدالسلام، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، وعلا عطية، مدير مركز كفر الشيخ التكنولوجي.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وذلك خلال الاحتفالات بالعيد القومي لكفر الشيخ في نوفمبر المقبل، بهدف تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات والفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة، وسرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بطرق وأساليب جيدة، ودعم متخذي القرار بمعلومات آلية ودقيقة ومكافحة الفساد الإداري والمالي وخلق بيئة صحية للعمل والتنمية، لافتًا أن معدلات أداء المراكز التكنولوجية سيكون من أهم معايير تقييم رؤساء المراكز والمدن في الفترة المقبلة، كما سيتم اختيار أفضل مركز تكنولوجي على مستوى المحافظة كل 6 أشهر، ومنحهم حافز التميز.

أضاف المحافظ، أن المراكز التكنولوجية التي تعمل بمنظومة الخدمات المتكاملة للمواطنين هي "بيلا، الحامول"، وجارى حاليًا تحديث مركز كفر الشيخ التكنولوجي، فضلاً عن تدريب العاملين على المنظومة المميكنة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بـ6 مراكز تكنولوجية وهي " "قلين، فوة، الرياض، دسوق، بلطيم، سيدي سالم" في الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل من هذا العام، حتى تكون جاهزة للافتتاح في العيد القومي للمحافظة، بالإضافة إلى وضع معايير وآليات العمل وفرق التدريب بالمركز التكنولوجي الرئيسي بديوان عام المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس المحافظين.

قدم الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكل العاملين في الوزارة، على الجهود المبذولة والمتميزة في تنفيذ مشروع وزارة التخطيط بتطوير وتشغيل المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ لتقليل الفساد الإداري والمالي ودعم الخدمات المميكنة المتكاملة للمواطنين بكفر الشيخ وتخفيف العبء عن كاهلهم.