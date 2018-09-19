اتخذت مديرية التربية والتعليم بدمياط، تحت قيادة السيد أحمد سويلم مدير المديرية، عدة إجراءات للاستعدادات النهائية لجاهزية المدارس لبداية العام الدراسي 2019/2018.

وأكد سويلم أن عدد المدارس التي بها رياض الأطفال 209 مدراس على مستوى المحافظة، وجرى قبول هذا العام 11446 من الأطفال المتقدمين للمدارس "عربي، حكومي" من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات بكافة الإدارات التعليمية، كما جرى تجهيز كافة قاعات رياض الأطفال بنظام المجموعات وسد العجز على مستوى المحافظة بإسناد عدد قاعتين لكل 3 معلمات، حيث أصبحت كافة القاعات بجميع الإدارات التعليمية جاهزة لاستقبال الأطفال للعام الدراسي الجديد.

وأضاف سويلم أنه بخصوص التعليم الابتدائي فقد بلغت عدد المدارس 321 مدرسة جرى إضافة مدرستين جديدتين هذا العام ليصبح الإجمالي 323 مدرسة، حيث جرى تسكين التلاميذ الملزمين وعددهم 32592 بعدد فصول 672 فصلاً منهم 80 فصلاً نمو بعدد 293 مدرسة في جميع الإدارات التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه بالنسبة للتعليم الإعدادي فبلغ عدد المدارس 205 مدراس، بالإضافة إلى مدرستين جديدتين جرى دخولهما الخدمة هذا العام ليصبح الإجمالي 207 مدراس على مستوى المحافظة .

أما عن التعليم الثانوي قال سويلم ، إنه جرى توصيل شبكة الإنترنت بفصول الصف الأول الثانوي لـ61 مدرسة من إجمالي 61، وجار توصيل الشبكة الداخلية بكافة الفصول والقاعات الدراسية، مضيفًا أنه جرى قبول الطلبة الحاصلين على إجمالى مجموع 209.75 درجة فأكثر في الشهادة الإعدادية بالإضافة إلى فتح 3 مدارس جديدة.

أما عن التعليم المجتمعي أكد سويلم أنه يوجد بمحافظة دمياط 32 مدرسة بها 487 دارسًا جرى تجهيزها بالأدوات والأجهزة اللازمة حيث إنها من المدارس المضيفة للأخوة السوريين، بالإضافة إلى وجود 6 مدارس للتربية الخاصة بها عدد 750، بالإضافة إلى 11 فصل فكري ملحق موزعة على الإدارات التعليمية.

وعن التعليم الفني بمحافظة دمياط، أكد سويلم أنه يسير وفق الخطة الاستراتيجية رؤية مصر 2030 وطبقا لحاجة سوق العمل، حيث يبلغ عدد المدارس بالتعليم الفني 35 مدرسة، بالإضافة إلى 22 فصلاً ملحقًا، وقد وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على فتح تخصصات جديدة بنظام التعليم والتدريب والمزدوج لتصل الفصول المزدوجة 27 فصلاً على مستوى المحافظة، مؤكدا أن جميع مدارس التعليم الفني في حالة استعداد تام لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأضاف سويلم أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لمدارس الإدارات التعليمية التي تحتاج إِلى صيانة من مخصصات اللامركزية حيث بلغت عدد المدارس المستهدفة 861 مدرسة، أما عن الصيانة الشاملة فقد جرى إدخال 29 مدرسة للخدمة التعليمية هذا العام مما ساهم في انخفاض الكثافات الطلابية بالمدارس بالإدارات التعليمية، كما يوجد أيضًا بعض المدارس المدرجة ضمن الصيانة الشاملة وتم تأجيلها لعدم وجود تمويل في الوقت الحالي.

وقال "سويلم" إن كافة معامل الحاسب الآلي والعلوم بحالة جيدة، يتم صيانة الأجهزة المعطلة ويتم متابعتها باستمرار ويتم إبلاغ الوزارة عن طريق مركز التطوير التكنولوجي بجميع الأعطال الموجودة بالإدارات التعليمية وموقف جميع الأجهزة بجميع أنواعها.

كما جرى التنبيه بتغيير الأعلام وتركيب أعلام جديدة بكافة المدارس وتركيب كاميرات مراقبة بمعظم المدارس بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية وجار استكمال تركيب كاميرات بباقي المدارس، والتأكيد من ملء جميع طفايات الحريق بكافة المدارس والإدارات التعليمية، وتطهير خزانات والتنبيه بالمرور بصفة مستمرة علي المدارس والإدارات التعليمية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة واستقرار الأمن بها حرصا على حياة أبنائنا الطلاب.

وأضاف "سويلم" أنه أصدر تعليماته بالتواصل المجتمعي مع كافة أطياف المجتمع لشرح نظام التطوير الجديد والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في استحداث آليات تواصل فعالة نصل من خلالها إلى تأييد مجتمعي لفكرة التغيير للنظام الجديد، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتطبيق النظام الجديد وتحديد نقاط الضعف ونقاط القوة.

وعن تطوير العمل الإداري، أكد سويلم أن المديرية تعمل علي وضع تصميم لنظام إلكتروني لربط المديرية بالإدارات التعليمية لسرعة التواصل والحصول علي كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل سريع ودقيق. بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم علي مستوى الإدارة والمديرية.

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم أعلنت عن شغل وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية ومدير ووكيل مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، بالإضافة إلى وظائف التوجيه الفني تعليم عام وفني وابتدائي وخدمات وقد قامت لجنة الموارد البشرية بعمل اختبارات تحريرية وحاسب آلي ومقابلات للمتقدمين وذلك وفق الشروط الواجب توافرها في تلك الوظائف.

وأضاف وكيل الوزارة أنه قام بالعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية ومدارس النيل الدولية للغات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمديرية وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وذلك لكونها تجربة جديدة يتم تطبيقها في مصر سوف تضيف للمنظومة التعليمية الكثير ،حيث تعمل على بناء شخصية الطفل وتنمية الشعور بالانتماء لديه وذلك عن طريق تطبيق طرق تدريس مختلفة ومشاركة في الأنشطة الطلابية.

وأكد سويلم أنه جرى افتتاح فصول kg1 و kg2 بالمدرسة اليابانية، بالإضافة إلى عدد من الفصول والقاعات والملاعب بالمدرسة، مضيفا أنه تم تعيين المدرسين ومدير المدرسة من قبل الوزارة. مضيفا أنه جار تسليم مدارس النيل الدولية للغات إلى لجنة الاستلام بالوزارة، موضحاً أن عدد التلاميذ المقبولين بالمدرسة بلغ 180 طالبًا موزعين على 4 فصول "kg1,kg2" وينمو ومازال قبول الطلاب مستمرا.

وأوضح وكيل الوزارة أن المدارس المصرية اليابانية تقدم نفس منهج التعليم المصري لكن تطبق الأنشطة اليابانية التي تهتم بتعليم النظام وإدارة الحوار داخل الفصل التعليمي وحلول المشكلات والمشاركة في كافة الأنشطة المقررة بالمدرسة.

كما افتتح سويلم ، المؤتمر الأول لبرنامج "المعلمون أولًا" بدمياط، مشيرًا إلى أهميته، وواصفًا إياه بأنه رحلة لتغيير شكل التعليم وهناك خطوات جادة للوصول لهذا التغيير وهذا هو الجزء الصعب في كيفية تغيير الثقافة السائدة عن التعليم ومراجعة الأهداف وتغيير فكرة التعليم للحصول على الشهادة فقط، وتعريف مفهوم النجاح ومعنى التعلم وهو أهم من التعليم، فالتعلم استمرار التعليم مدى الحياة، مطالبا الحاضرين بتوصيل رسالة للمجتمع بأنه لابد من الاعتناء بعقول أطفالنا ليكون هذا الطفل إضافة للمجتمع وهذا لن يأتي إلا بالتعلم الصحيح والفكر المستنير ولهذا فالجميع يحتاج لمراجعة الأهداف لبناء نظام يؤدي إلى هدف التعلم ويكون البناء منذ الطفولة وهذا هو الجديد في التعليم.

وتابع سويلم قائلا: الطلاب الموجودون بالفعل في مراحل التعليم المختلفة، الوزارة تعمل على تحديث نظام معدل لهم ولابد أن يقتنع المعلمون أولا بالفكر الجديد، وأهمية التغيير، وكيفية التطبيق.

وأضاف وكيل الوزارة أن برنامج "المعلمون أولا" يسعى إلى تغيير الأداء مع الطلاب، مؤكدا أن المجتمع كله يحتاج إلى التغيير في الأداء، وهذا هو محور الاهتمام الحالي لتغيير الفكر والثقافة ولابد من مشاركة أولياء الأمور أيضا معنا في تربية الطفل بطريقة صحيحة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، والمواطنة، وبناء هويته المصرية الأصيلة.

وقال سويلم إنه جرى الاتفاق مع المستشار العسكري على الانتهاء من تجهيز المدارس العسكرية من زي عسكري وسلاح وميدان رماية وفصل تعليمي مجهز بشاشة عرض، مضيفا تتابع الدكتورة منال ميخائيل ، محافظ دمياط، باهتمام أعمال إعداد وتجهيز مدارس التربية العسكرية الثانوية استعدادا للعام الدراسي الجديد 2019/2018 ووجهت بالتعاون مع المستشار العسكري بالمحافظة للتأكد من جاهزية المدارس وإتمام أعمال الصيانة البسيطة لها حتى تظهر بالصورة اللائقة قبل بدء العام الدراسي الجديد.