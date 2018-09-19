تنشر "الوطن" في عدد غد الخميس، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للمنوفية والتي قال فيها: "سنقضي على (فيروس سي) في سنتين ومنظومة التعليم المستحدثة ستنقلنا إلى آفاق جديدة".

كما تفتح "الوطن" ملفا عن تطوير المناهج واستعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد.

كما ترصد "الوطن" الحملات التي انطلقت دفاعا عن لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح، بعد تراجع أدائه خلال مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان ضمن دوري الأبطال.

وتنشر "الوطن" تغطية بعنوان رحيل "فتي الشرق الوسيم" عن الفنان الراحل جميل راتب الذي رحل اليوم عن عمر ناهز 92 عاما.