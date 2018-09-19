استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مدينة جدة، الأربعاء، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

والتقى خان أيضا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الطاقة خالد الفالح، في ختام زيارته التي استغرقت يومين، وسط تكهنات حول سعي رئيس الحكومة الجديد للحصول على قروض بمليارات الدولارات من الدول الحليفة لبلاده.

وقال خان لقناة "العربية السعودية"، خلال زيارته لجدة، إن "أي شخص يتسلم السلطة في باكستان عليه أن يزور السعودية أولا"، مؤكدا أن "السعودية ساعدت باكستان عندما احتاجت للمساعدة".

ويرافق المسؤول الباكستاني وزير المالية أسد عمر ووزير الخارجية شاه محمود قرشي، والتقى وزير المالية الباكستاني نظيره السعودي محمد الجدعان.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية، أنهما بحثا "أوجه التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين"، ومن المقرر أن يزور خان أيضا الإمارات بعد زيارته إلى السعودية.

ويواجه خان وحكومته تحديات عدة بينها التعثر الاقتصادي والتطرف وشح المياه وتسارع النمو السكاني، ولا شك أن التحدي الأكثر إلحاحا هو أزمة ميزان المدفوعات التي يتوقع خبراء أن تدفع باكستان لطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن "إسلام أباد تسعى للحصول على قروض بمليارات الدولارات من السعودية والصين، تخرجها من الأزمة الاقتصادية وتجنّبها العودة إلى صندوق النقد الدولي".