قال الدكتور محمد البغدادي، معاون رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الأعمدة الأثرية التي جرى العثور عليها، اليوم، داخل مخلفات هى عبارة عن عمود أثري كامل ونصف عمود ونصف تمثال علوي بدون رأس، مؤكدا أنه جرى العثور عليهم بجوار مخلفات ردم عقارات بجوار شركة مياه الشرب بمنطقة أبيس.

وأضاف البغدادي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الآثار هي من عثرت على الأعمدة الأثرية واستعانت بالحي من أجل إحضار معدات لعملية نقل الأعمدة وذلك لفحصها ونقلها من المخلفات.

وأكد أن الأعمدة جرى نقلها إلى مخازن منطقة كوم الشقافة الأثرية لفحصها وتنظيفها.

وأوضح أن العمود الكامل طوله يبلغ 3 أمتار ونصف، وأن العمود الثاني 1.2 متر، مشيرا إلى أن الأهالي كانت تضعهم ويجلسون عليهم "كمسطبة" أمام بيوتهم.

كان حي وسط الإسكندرية، أعلن صباح اليوم، عن العثور على أعمدة أثرية داخل مخلفات.