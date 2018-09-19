نعى الفنان عزت العلايلي، الفنان جميل راتب، قائلًا: "إنسان عزيز جدًا على قلبي وعلى جميع المصريين، وإنسان موسوعي فنًا وثقافة وسياسة".

وأكد "العلايلي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أن جميل راتب نموذج لا يعوض، وليس كثيرًا على الله يعطينا هدية مثله، مضيفًا أنه كان يحب كل الناس، والكل يتمنى أن يكون له صديقًا مثله، كان دائمًا يعتز بمصريته وببلده، وكان يقول "تراب البلد عشقي".

وتابع:"أحترمه وأجله جدًا، وعز عليا جدًا جدًا، مش كل يوم هنلاقي صديق مثله ولا كل يوم هنلاقي جميل راتب، وفقدانه خسارة فادحة، ولكنه في مكان أفضل منا"، مشيرًا إلى أنه تعجب بشدة لغياب الفنانين والنجوم عن جنازته.