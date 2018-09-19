أطلق اليوم، اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، ماراثون الجري والمشي أمام نادي محافظة الفيوم‏‏‏ تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، بناءًا علي توجهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

شارك في الماراثون أكثر من 3000 مشارك من الشباب والبنات من مراكز الشباب والرياضة بالفيوم، وبحضور المجلس التنفيذي بالمحافظة ورؤساء مركز المدن بالمحافظة.

وتم توزيع الجوائز المالية من الأول إلى السادس للبنين، وأيضا من الأول إلى السادس للبنات؛ الأول 300 جنيه، والثاني 250 جنيه، والثالث 200 جنيه، ومن الرابع حتى السادس 100 جنيه، وستين ميداليا للفائزين من الثاني عشر إلى 72 في ترتيب السباق.

والسباق كان بمسافة 5 كيلومتر، وتم الختام في إستاد الفيوم الرياضي، وتخلل المهرجان عرض للفنون التشكلية.