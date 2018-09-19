يزور وفد من وزارة الصحة، الأحد، محافظة أسيوط، وذلك لافتتاح عيادات الاكتشاف المبكر للإعاقة بالوحدات الصحية بمركز أبنوب متمثلة في وحدة الحمام والمركز الصحي أبنوب.

يضم الوفد الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور جمال الكاشف مدير عام السن المدرسي، والدكتور طارق عبد المنعم مدير عام الرعاية الأولية، والدكتورة إيناس ثروت مدير عام برامج أمراض الطفولة (imci) والدكتور سمير الدميري مدير المكتب الفني لرئيس القطاع.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه سيجرى عقب الافتتاح فحص ـعمال الوحدات وخاصة البرامج الخاصة بالعمل والمبادرات والإشراف على وحدات صحية أخرى لم يتم الإفصاح عنها، لمعرفة مدى الاستعداد لمبادرة رئيس الجمهورية، ويعقب ذلك اجتماع لمديري الإدارات مع رئيس قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة لمناقشة خطة وآليات العمل المقبلة.