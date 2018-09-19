غادر رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف السجن، مساء الأربعاء، وسط أجواء احتفالية من مناصريه، وذلك بعد أن علّقت محكمة باكستانية حكما بالسجن عشر سنوات بحقه بتهمة الفساد بانتظار انتهاء المحاكمة في الاستئناف.

وأفرج عن شريف، الذي عزلته المحكمة العليا من السلطة العام الفائت، رفقة ابنته وزوجها.

وأوقف شريف وابنته في 13 يوليو الفائت عند عودتهما للبلاد من لندن لحشد الدعم لحزبه قبل أيام من الانتخابات العامة لتنفيذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد مدتها عشر سنوات.

وخسر حزبه الانتخابات التي جرت في 25 يوليو لصالح حزب "حركة الانصاف" بزعامة عمران خان.

وتجمع العشرات من أنصار شريف عند بوابة سجن روالبندي في شمال شرق البلاد بانتظار الإفراج عنه.

وغادر شريف وابنته مريم وصهره كابتن صادفار في سيارة رباعية الدفع زينت بالورود، حسب مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.

وأظهرت الصور ابن شريف الأصغر شهباز شريف يلوّح لأنصار والده من المقعد الأمامي للسيارة.