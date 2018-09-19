قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الدور الرئيسى لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك يرتكز على محورين أساسيين، هما: جذب استثمارات فرنسية لمصر فى مختلف القطاعات الاستثمارية، وكذلك زيادة الصادرات المصرية للأسواق الفرنسية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرية يبلغ حالياً 4 مليارات يورو فى عدد 150 مشروعاً. وأكد «نصار» خلال لقائه، اليوم، فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى، أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من مجلس الأعمال المصرى الفرنسى فى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والفرنسى على حد سواء، خاصة أن فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بدول الاتحاد الأوروبى، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور المجلس فى دعم وتدفق حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص الفرنسى لإقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مصر فى مختلف القطاعات.

وقال رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى إن المجلس يبذل خلال المرحلة الحالية جهوداً كبيرة لتدشين خط ملاحى يربط ميناء الإسكندرية بميناء مارسيليا فى فرنسا لخدمة حركة التجارة البينية بين البلدين.

وأوضحت مارى لويس بشارة، عضو المجلس، ورئيس المجلس المصرى للتصميمات والموضة، أن المجلس يستهدف دعم وتشجيع وتنمية رأس المال البشرى فى مجال الصناعات النسيجية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تغطى جوانب الصناعة، وتسهم فى الحفاظ على التراث المصرى فى التصميم والأزياء والحرف اليدوية، وتوجيه الصناعة المحلية لتلبية المعايير العالمية للتصميمات والجودة وتطوير مهارات المصممين المصريين وتسويق أعمالهم محلياً وعالمياً.