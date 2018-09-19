أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن "تقدما عظيما" تحقق بشأن الخلاف مع كوريا الشمالية، وذلك غداة القمة بين الكوريتين التي عقدت في بيونج يانج.

وقال الرئيس الأمريكي من حدائق البيت الأبيض، قبل أن يستقل الطائرة متوجها إلى الولايات الواقعة جنوب شرق البلاد، التي ضربها الإعصار "فلورنس": "نحقق تقدما عظيما بشأن كوريا الشمالية".

وتابع ترامب "تذكروا شيئا، قبل أن أصبح رئيسا كان الكثيرون يعتقدون أن الحرب مع كوريا الشمالية لا بد واقعة".

وقال: "إن العلاقات اليوم، على الأقل على المستوى الشخصي، ممتازة"، متجنبا الدخول في تفاصيل هذا الملف المعقد، خاصة ما يتعلق بنزع السلاح النووي.

وكان الزعيمان الكوريان، كيم جونج أون ومون جاي إن، أعربا بعد لقائهما في عاصمة كوريا الشمالية عن عزمهما على اتخاذ مبادرات ثنائية للتقريب بين البلدين.

كما أعلن الزعيم الكوري الشمالي عزمه على القيام بزيارة قريبة إلى سيول، وموافقته على إغلاق موقع تجارب لإطلاق صواريخ بحضور مراقبين دوليين.

وكان البيت الأبيض، أعلن مطلع الشهر الحالي استعداده لعقد لقاء ثان بين ترامب وكيم جونغ أون، ولكن من دون تحديد أي موعد أو مكان.