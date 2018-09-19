حمّل الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأربعاء، إسرائيل المسؤولية عن إسقاط طائرة روسية قبالة السواحل السورية بنيران الدفاعات الجوية السورية، ما تسبّب بمقتل كامل طاقمها المؤلف من 15 عسكريًا.

وقال الأسد في برقية تعزية وجّهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين ونقلت مضمونها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنّ "هذه الحادثة المؤسفة هي نتيجة للصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة"، في موقف يأتي غداة إعلان موسكو أنّ الدفاعات الجوية السورية أسقطت الطائرة خلال ردّها على ضربات إسرائيلية على محافظة اللاذقية الساحلية.